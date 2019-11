Dampfach fährt Arbeitssieg ein

Einen "Arbeitssieg" in der Bezirksliga Unterfranken Ost vermelden die Fußballer der DJK Dampfach (10.). Sie schlugen am Sonntag den TSV Bergrheinfeld (12.) mit 2:1. Ein achtbares 2:2 nach einem 0:2-Rückstand errangen die Spfr. Steinbach (14.) beim Spitzenteam SV-DJK Oberschwarzach (5.). Das Auswärtsspiel und Kellerderby des FC Sand II (15.) beim Tabellenschlusslicht FC Westheim fiel der Witterung zum Opfer. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Forst, der den FC Bad Kissingen (7.) mit 2:0 bezwang. Platz 1 räumen musste der TSV/DJK Wiesentheid (2.) nach dem 1:1 beim TSV Münnerstadt (6.). DJK Dampfach - TSV Bergrheinfeld (1:1) 2:1

Die Bergrheinfelder überzeugten mit gefälligem Kombinationsspiel. Nach sieben Minuten setzte sich ihr Stürmer Florian Streng auf der linken Seite durch, legte auf für Thomas Cäsar, und der wuchtete die Kugel aus zehn Metern zum 0:1 in die Maschen. Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich. Eine Flanke von Lukas Cichon erreichte Patrick Winter, und der spitzelte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Danach leistete sich Dampfach zu viele einfache Ballverluste. In der 16. Minute scheiterte TSV-Spieler Linus Schneider völlig frei am DJK-Keeper. Fünf Minuten später rettete der Dampfacher Torwart Sascha Dörfler erneut gegen Florian Streng. In der Schlussphase der ersten Hälfte scheiterten DJK-Stürmer Adrian Hatcher und Oliver Mützel mit ihren Schüssen am TSV-Schlussmann Florian Müller.

Dampfach kam mit mehr Dampf aus der Kabine. In der 52. Minute scheiterte Stürmer Thiemo Persch und fünf Minuten später Stefan Greb am guten Keeper. Mitten in dieser Drangperiode die große Möglichkeit für die Gäste: Thomas Cäsar wurde völlig frei gespielt, kam aber am sehr guten DJK-Torwart nicht vorbei. In Minute 71 dann der Führungstreffer für die DJK. Nach einem Freistoß aus dem linken Mittelfeld von Mützel war Hatcher mit dem Kopf zur Stelle und beförderte das Spielgerät zum 2:1 ins Netz. Danach warf Bergrheinfeld alles nach vorne. Zuerst schoss Tim Rudloff knapp links vorbei (74.) und danach freistehend drüber (83.). Bei einem Konter verpasste Hatcher die Vorentscheidung, als er aus guter Position links vorbeizog. In der Schlussphase und der Nachspielzeit vergaben die Gäste noch drei Großchancen. Aber es wollte kein Tor mehr fallen. Fehlende Präzision bei den Schüssen oder der überragend reagierende DJK-Keeper Dörfler waren die Ursache. Insgesamt ein sehr glücklicher, sogenannter Arbeitssieg. DJK Dampfach: Dörfler - Reich, Riedlmeier, Mützel, Winter, Greb, Hatcher, Persch (88. Geßendorfer), Hau, Koch (80. Arnold), Cichon (70. Yeniay) / SR: Föller (Burglauer) / Zuschauer: 120 / Tore: 0:1 Cäsar (7.), 1:1 Winter (11.), 2:1 Hatcher (70.) SV-DJK Oberschwarzach - Spfr. Steinbach (1:0) 2:2

Vor allem die Personalsituation der Steinbacher, die mit dem letzten Aufgebot aufliefen, ließ keine hohen Erwartungen aufkommen. Die Gastgeber versuchten, Ball und Gegner zu kontrollieren, während sich die Gäste eher um eine stabile Defensive und Konter bemühten. Die Oberschwarzacher kamen zu vielen Chancen, von denen sie allerdings die meisten fahrlässig liegenließen. In der 21. Minute erzielte der Oberschwarzacher Spielertrainer Simon Müller das 1:0. Nach einem an die Strafraumkante zurückgelegten Ball zog Müller ab und der abgefälschte Schuss schlug ein.

Nach einem Pass von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten brauchte Eric Renno nur noch den Fuß hinzuhalten (60.). "Dann haben wir uns allerdings mehr zugetraut und sind ebenfalls zu der einen oder anderen Chance gekommen", freute sich der Steinbacher Abteilungsleiter Martin Tully über die Moral seiner Mannschaft. Die kam zum Anschlusstreffer durch Antony Jilke, der das Leder nach einer zu kurzen Abwehr der Oberschwarzacher Defensive ins kurze Eck jagte. "Für einen Favoriten ist es dann auch nicht einfach, und je länger er nur mit einem Tor Abstand führte, desto nervöser wird er", beschrieb Tully die letzten 20 Minuten. Die Steinbacher kamen kurz vor Spielende noch zum Ausgleich. Eine Flanke, erneut aus dem Halbfeld, verlängerte Müllers Trainerkollege Alexander Greß so unglücklich, dass sie unhaltbar für seinen Keeper Leon Schmidt einschlug. Tully: "Für die Moral war das heute unglaublich wichtig - und nicht einmal unverdient." hd/red Spfr. Steinbach: Kürschner - D. Müller, Jilke, Isufi, Tully, Seufert, Gehring, Büttner, Limbrunner (), Krause, Imhof () / SR: Taub (Abtswind) / Zuschauer: 130 / Tore: 1:0 S. Müller (21.), 2:0 Renno (60.), 2:1 Jilke (75.), 2:2 Greß (90.+2, Eigentor)