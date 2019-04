Dampfach blickt nach oben - Heimspiel für Oberschwappach

Sowohl in der Bezirksliga Unterfranken als auch in der Kreisliga Schweinfurt rollt heute Abend der Ball. Die DJK Dampfach muss beim FC Bad Kissingen ran, die DJK Oberschwappach hat die SG Sennfeld zu Gast.

Bezirksliga Unterfranken

FC Bad Kissingen - DJK Dampfach

Grenzwertige Bedingungen waren es, die die Dampfacher am vergangenen Mittwoch beim SV Riedenberg vorfanden. Das Remis ließ die Verfolgungsjagd in Sachen Relegationsplatz etwas ins Stocken geraten. Doch am Samstag legte die Truppe von Trainer Steffen Rögele nach und schlug die SV-DJK Oberschwarzach im eigenen Salistadion. Heute um 18.15 Uhr geht es gegen den FC Bad Kissingen, der in der Tabelle zwei Plätze hinter den Dampfachern rangiert, aber auch noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Für die DJK zählt dabei nur ein Sieg, wenn sie die Chance auf den Relegationsplatz wahren will.

Kreisliga Schweinfurt 2

DJK Oberschwappach - SG Sennfeld

Ungeschlagen gingen die Oberschwappacher aus den vergangenen drei Partien, zuletzt holte sich die DJK gegen den FC Haßfurt sogar einen Heimsieg. Mit der SG Sennfeld hat die Truppe allerdings eine unberechenbare Mannschaft zu Gast. Die Sennfelder haben mit zwei Siegen aufhorchen lassen: Durch den Dreier gegen den SV Rapid Ebelsbach und den Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter TSV Knetzgau ist die SGS wieder über den Strich geklettert und hat Sylbach, Eltmann und Neubrunn hinter sich gelassen. Wenn die Gäste auch in Oberschwappach Punkte holen, ist für sie wieder alles drin. red