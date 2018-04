Damit sich Mitarbeiter mit ihrer Firma identifizieren...

Die Volkshochschule im Kreis Haßberge bietet über ihr Projekt "Zukunftscoach" einen Workshop an. Er trägt den Titel "Mitarbeiteridentifikation mit dem Unternehmen - der unterschätzte Erfolgsfaktor".

Um Umsatz zu generieren, freuen sich Unternehmer stets über gute Kunden. Was tut man nicht alles, um diese zu halten? Doch ganz so einfach ist es aktuell in vielen Betrieben nicht, den gewünschten Umsatz zu erzielen, denn vielfach fehlt es an geeigneten Mitarbeitern, die die Arbeit verrichten, die Kunden bedienen und Aufträge bearbeiten. Nicht immer liegt dies an einer zu geringen Entlohnung. Es gibt einige weitere Möglichkeiten, zufriedene und leistungsfähige Mitarbeiter zu finden und im Unternehmen zu halten.

Im vom "Zukunftscoach" organisierten interaktiven Vortrag "Faktoren und Effekte der Mit-arbeiteridentifikation mit Ihrem Unternehmen" geht es speziell um den Aspekt der Identifikation von Beschäftigten mit ihrer Firma. Welchen Vorteil haben die Betriebe davon, wenn sich ihre Mitarbeiter engagiert einsetzen, und vor allem, wie kann man das erreichen? Auch für die Arbeitnehmer selbst hat es Vorteile, wenn sich ihre Vorgesetzten dem Thema verstärkt widmen, denn nicht jeder Mitarbeiter ist gleich. Unterschiedliche Motive und daher Motivationsfaktoren sind wichtige Aspekts.



Volker Elsner referiert

Als Referent konnte, wie das Projekt "Zukunftscoach" der Volkshochschule weiter mitteilte, der Personalentwickler Volker Elsner gewonnen werden. Der Vortrag richtet sich an Unternehmer und Personalverantwortliche, die sich mit anderen darüber austauschen möchten, wie sie eine emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter zum Beispiel für das Rekrutieren neuer und das Halten guter Kollegen nutzen können.

Der Workshop findet am Mittwoch, 18. April, um 18 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in Hofheim (Eichelsdorfer Straße 11 ) statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail an zukunftscoach@vhs-hassberge.de oder auch telefonisch unter Ruf 09521/942017 wird gebeten. red