Damit können die Leute Gutes tun

Alexandra Kemnitzer Kürzlich hat der Gemeinderat von Ebersdorf bei Coburg in seiner Sitzung den Beschluss gefasst, die Stiftung "Unser Ebersdorf" ins Leben zu rufen. Sie ist damit die elfte Bürgerstiftung in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Der Stiftungsspezialist der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Stephan Franke, überreichte im Sitzungssaal des Rathauses an Dritten Bürgermeister Jürgen Heymann die Stiftungsurkunde und sagte dabei, er sei sich sicher, dass auch in Ebersdorf mit den Erträgen viel Gutes in der Gemeinde unterstützt werden könne. Heymann dankte der Sparkasse, die sich am Grundkapital beteiligt.

Sinnvoll einzusetzen

Auch wenn es seit rund 100 Jahren die Canter-Stiftung in Ebersdorf gibt, war es dem Gemeinderat ein Anliegen, "Unser Ebersdorf" zu gründen. Dotiert ist die Bürgerstiftung mit 10 000 Euro und bietet die Möglichkeit, große wie kleine Beträge zu spenden, die wiederum sinnvoll im Gemeindebereich eingesetzt werden. "Ebersdorf ist nicht nur für die Industrie attraktiv, sondern auch als Wohngemeinde, weshalb wir viel für die Bürger tun und damit zur Erhaltung und Förderung der Lebensqualität beitragen", führte der Dritte Bürgermeister aus.

Dabei seien die Aufgaben der Gemeinde vielfältig. Als Beispiele führte Jürgen Heymann die Unterstützung der Vereine sowie die unterschiedlichsten Angebote für alle Generationen an. Heymann sieht "Unser Ebersdorf" auch als Möglichkeit für die Bürger, sich zu beteiligen, an. Wer der Gemeinde etwas Gutes in Form einer Spende oder gar einer Erbschaft tun will, kann dies in Form der Bürgerstiftung nutzen.

Eine besonders erfreuliche Mitteilung konnte Kämmerer Tom Schultheiß bei der Urkundenübergabe machen, denn die erste Spende in Höhe von 1500 Euro ist bereits eingegangen. Jürgen Heymann, der neben Bürgermeister Bernd Reisenweber, Sabine König, Frank Wittmann, Uwe Schillig und Bernd Carl im Stiftungsrat sitzt, erklärte, dass dieses Gremium entscheide, wie die Stiftungsgelder verwendet werden. Die Stiftungserträge kommen dem Gemeinwohl zugute und können vielfältig eingesetzt werden. Mit dem Geld können das öffentliche Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege, Bildung und Ausbildung, aber auch Naturschutz und Landschaftspflege, Wohlfahrtswesen, Rettung aus Lebensgefahr, Feuerschutz, Sport, Heimatpflege und -kunde, Mildtätigkeit sowie bürgerschaftliches Engagement zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke unterstützt werden. Nähere Informationen zur Stiftung "Unser Ebersdorf" sind in der Gemeindeverwaltung (Telefon 09562/3850) oder bei der Sparkasse (Telefon 09571/15336) erhältlich.