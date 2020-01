Damit hatte der junge Mann nicht gerechnet

Das hätte der junge Mann wohl nicht vermutet: Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei in der Gundelsheimer Straße einen Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Bei dem 19-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Rauschgift. Dieses befand sich in einem Döschen, das er mitführte. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Jugendliche erhält nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.