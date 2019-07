Damit es weiter Schatten gibt

Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreichten Schüler des SMV (Schülermitverantwortung) des Gymnasiums Albertinum Coburg an den Bund Naturschutz. Dieser Betrag kam von den Erlösen des Weihnachtsbasares und weiterer Schülerveranstaltungen zusammen. Der Überschuss werde jährlich an soziale Organisationen, im Bereich Tierschutz und in diesem Jahr an Organisationen für Umwelt- und Naturschutz verteilt, führte die Sprecherin Silvana Peschek, Untersiemau, aus. Vom Bund Naturschutz nahm der Regionalreferent von Mittel- und Oberfranken Tom Konopka, Nürnberg, den Scheck entgegen.

Als Treffpunkt wurde ein schattiger Platz im Hofgarten ausgewählt. Hier wurde im Frühjahr bereits eine Flatterulme von der aktiven Naturschutzgruppe gepflanzt. Die Stiftung Baum des Jahres hat die Flatterulme (Ulmus leavis) zum Baum des Jahres 2019 ernannt. Der auch Rüster genannte Baum ist eine selten gewordene Baumart in Deutschland. Die Flatterulme wächst gern an Flüssen und in Auwäldern und hat einen Großteil ihres Lebensraumes durch die Begradigung von Flussläufen und die Trockenlegung von Feuchtgebieten verloren. In den vergangenen Jahren ist die wenig bekannte Baumart verstärkt in den Fokus gerückt, da sie deutlich widerstandsfähiger gegenüber dem Ulmensterben ist. Tom Konopka bedankte sich im Namen der 235 000 bayerischen Mitglieder. Sehr starke Organisationen gibt es im Raum Coburg und in Untersiemau. Besonders in der Jugendarbeit ist die JBN-Gruppe Untersiemau unter der Leitung von Silvana Peschek auf örtlicher und überörtlicher Ebene sehr aktiv. Referent Konopka ging auf das Waldsterben ein. Bereits in den 1980er Jahren sei das erste Waldsterben beobachtet worden. Damals sei der Luftverschmutzung mit einer Verringerung des Ausstoßes von Schwefeldioxid begegnet worden. Heute seien bereits an rund 90 Prozent der Fichten- und Kiefernbestände Schäden festzustellen. Große Erfolge habe der Bund Naturschutz beim Erhalt des "Grünen Bandes", beim Verbot des Flugplatzneubaues in Meeder und beim Bürgerentscheid "Artenvielfalt" erreicht. Für diese und viele andere derartige Aktionen, die dem Umwelt- und Naturschutz dienen, werde diese Spende verwendet, erläuterte Tom Konopka den Schülern. Heinz Stammberger