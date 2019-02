Damit es keine Sauf-Kids werden

Ein Fünftel aller Eltern in Deutschland macht sich Sorgen, dass ihre Kinder zu viel Alkohol trinken. Das zeigt eine repräsentative Elternbefragung der DAK-Gesundheit. Tatsächlich sind 2017 in Kronach 29 Jungen und Mädchen mit einer akuten Alkoholvergiftung in die Klinik gekommen. Damit aus Kindern keine Sauf-Kids werden, bietet die DAK-Gesundheit am Montag, 25. Februar, eine Telefon-Hotline an. Von 8 bis 20 Uhr erklären medizinische Experten wie Eltern gute Vorbilder sein können. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1111841 steht Kunden aller Krankenkassen offen. red