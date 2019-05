Damit es brummt und summt ...

Seit September 2014 gibt es die Schülerfirma "Real Apple" der Carl-von-Linde-Schule. Die Schüler erzeugen auf ihrer eigenen Streuobstwiese naturtrüben Bio-Apfelsaft und auf dem eigenen Erdbeerbeet Bio-Erdbeermarmelade. Inzwischen hat die Firma 13 feste Mitarbeiter, die sich jeden Mittwochnachmittag treffen.

Für ihre Schüler-Firma wurde die Schulfamilie der Carl-von-Linde-Realschule im Rahmen der UN-Dekade für Biodiversität 2011 bis 2020 vor 13 Monaten ausgezeichnet. Die Dekade soll nach den Worten von Schulleiterin Monika Hild die Bedeutung der Biodiversität, also der Artenvielfalt, für das Leben bewusst machen und Handeln anstoßen.

Damals haben die Realschüler das Lied "I have a dream" gesungen und sich vorgenommen, in einem drei-Jahres-Projekt ein besonders schützenwertes Insekt, nämlich die Hummel, mit 10 000 "Tankstellen" zu versorgen, um die Existenz dieser "Brummer" zu sichern, die insbesondere im Frühjahr für die Bestäubung von Pflanzen in Landwirtschaft und Forsten wichtig sind.

"Was ihr euch erträumt habt, wurde Realität und zwar nicht in drei, sondern in weitaus weniger als einem Jahr habt ihr die 10 000-Marke geknackt, und es geht in rasendem Tempo weiter", sagte Schulleiterin Monika Hild nun voller Stolz. Klima und Artenvielfalt seien derzeit in aller Munde, "umso wichtiger ist es, euch zu loben, dass ihr bereits seit mehr als zehn Jahren unspektakulär, mit großem Einsatz und vor allem mit Enthusiasmus nachhaltige Umweltarbeit betreibt." Die Schüler-AG "Real Apple" tue das zusammen mit Biologielehrer Jürgen Feulner und der gesamten Fachschaft Biologie nicht, weil es gerade "in" ist, sondern weil es die Zukunft notwendig macht.

Aus der anfänglichen Apfelsaft-AG sei inzwischen viel mehr geworden, so Hild. Nämlich eine Umwelt-Aktionsgruppe, die ein grünes Klassenzimmer gebaut hat, dies auch hegt und pflegt, Obst und Gemüse anbaut und verarbeitet, Steinblumen für Eidechsen erstellt, Streuobstwiesen innerhalb und außerhalb des Schulgeländes betreut, mit mehr als 1400 Aktionen im Jahr 2016 den Igeln in der Region zum Überleben verhalf und 2018 zum Realschulchampion Oberfranken ernannt wurde.

Als neuestes Projekt wurde nun eine Blühwiese am Wendehammer der Bushaltestelle angelegt. Realschuldirektorin Monika Hild dankt besonders der Koordinatorin der Blühwiesenaktion, Kristina Schröter, Klimamanagerin Ingrid Flieger und Stadt- und Kreisrat Alexander Meile (WKG), der bei den 10 000 Tankstellen eine treibende Kraft war.

Für die Schüler-AG stellte Neele Heidl fest, war man vor drei Jahren nicht sicher, das Ziel mit den 10 000 Tankstellen zu erreichen: "Erstaunlicherweise haben wir dieses Ziel schon 2018 erreicht. Noch heute sind wir an dem Projekt beteiligt und setzen es fort." Die Schüler planen nun, 2000 Pflanzen vorzuziehen und diese dann zu verkaufen. Geklappt habe das ehrgeizige Projekt nur mit Hilfe "unseres starken Partners Erich Schiffelholz, der uns wie Ingrid Flieger vom Landratsamt und Landrat Klaus Peter Söllner schon seit der Gründung unsere Firma tatkräftig unterstützt".

Wie Biologielehrer Jürgen Feulner erläuterte, werden die Pflanzen und künftigen Hummeltankstellen jetzt in Hanf-Töpfchen großgezogen. Die Anschaffung von 500 dieser Töpfchen finanzierte der Lions-Club Kulmbach mit einer Spende von 500 Euro.