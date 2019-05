Damit es böhmisch klingt

Jede Musikrichtung hat spezifische Eigenheiten, die es zu verstehen und anzuwenden gilt. So gibt es auch in der Böhmischen und Egerländer Blasmusik einige Besonderheiten der stilistischen Ausführung, damit eine Polka schön "böhmisch" klingt und "swingt". Ein Workshop mit Holger Mück am Samstag, 6. Juli, in Tettau vermittelt die "Grundlagen der böhmischen und Egerländer Blasmusik".

Holger Mück führt seit vielen Jahren Workshops für Blaskapellen, einzelne Register und auch einzelne Musiker oder musikalische Leiter durch. Kurzweilig und sympathisch verknüpft er die Theorie, die er zusammen mit Alexander Pfluger in seinem Buch "Böhmisch mit Herz" festgehalten hat, mit praktischen Arbeitsphasen. Er holt die Musiker da ab, wo sie stehen und passt sich und den Workshop deren Leistungsstand an, so dass diese möglichst viel lernen können.

Die Kombination aus Gesamt- sowie Registerproben, bei welchen auch Musiker des Orchesters Holger Mück verpflichtet werden können, bietet den größten Lerneffekt: Je kleiner die Gruppe, desto mehr kann der Dozent auf einzelne Fragestellungen eingehen.

Zahlreiche Blaskapellen und Musikvereine konnten in der Vergangenheit dauerhaft von einem Workshop profitieren und ihre Spielweise, Phrasierung und Artikulation im Ausdruck der Egerländer und Böhmischen Blasmusik weiterentwickeln.

Jeder Workshop wird individuell abgestimmt, um diese begrenzte Zeitspanne möglichst effizient zu nutzen. Nahezu jeder besteht jedoch aus den Komponenten: multimedialer Vortrag theoretischer Grundlagen, Orchester-Gesamtprobe und Vorstellung der zu erarbeitenden Musiktitel, Register- und Satzproben und abschließende Orchester-Gesamtprobe.

Es sind noch Plätze für den Workshop am Samstag, 6. Juli, von 9.30 bis circa 16 Uhr frei. Dieser findet in der Festhalle Tettau statt. Anmeldung und Informationen unter: 09269-9513 oder direkt per E-Mail an workshop@brassonic.de. Hier sollten die Interessenten des Workshops bitte gleich angeben, welches Instrument sie spielen. bb