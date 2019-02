Der Arbeitskreis "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" des Franz-Miltenberger-Gymnasiums in Bad Brückenau veranstaltet am Dienstag, 19. Februar, 19 Uhr, in der Aula der Schule im Römershager Schulzentrum einen öffentlichen Informationsabend mit allen Sinnen zum Thema: "Fluchtursachen statt Flüchtlinge bekämpfen".

Dafür wurde die Initiative "Black and White - damit die Welt für alle funktioniert" eingeladen. Diese besteht aus einem afrikanisch-deutschen Team und wird den Abend mit Musik und einem Vortrag gestalten. Hierbei wird die Frage im Mittelpunkt stehen: Was kann jeder einzelne zur Verbesserung der Lebenssituation in Afrika und zu gerechteren afrikanisch-europäischen Beziehungen beitragen? Im Anschluss wird es die Möglichkeit zum Meinungsaustausch geben.

Am darauffolgenden Mittwoch wird für die Schüler des Gymnasiums ein schulinterner Projekttag zu diesem Thema inklusive Workshops zum Leben in Afrika stattfinden.

Schritt zur Fair-Trade-Schule

Finanziell unterstützt wird der Projekttag unter anderem durch den Schulverein und die Eine-Welt-Gruppe.

Darüber hinaus stellt dieses Projekt einen weiteren wichtigen Schritt des Gymnasiums dar, eine Fairtrade-School zu werden.

Die öffentliche Veranstaltung am Dienstagabend wird mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Der Eintritt ist daher für alle Besucher am Dienstagabend, 19. Februar, frei.

Spenden für verschiedene Projekte der Initiative "Black and White" in Ghana sind willkommen.

Für Essen und Trinken wird bei der Abendveranstaltung gesorgt sein. Teilnahme-Voranmeldungen für die Abendveranstaltung sind möglich unter Tel.: 09741/912 80 oder unter sekretariat@fmg-brk.de, damit die Veranstalter besser planen können. Der Arbeitskreis "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" freut sich über regen Besuch in der Aula des Gymnasiums. bit