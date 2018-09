Damit die Drückjagd auch gelingt

Zu einer Informationsveranstaltung "Planung und Durchführung einer revierübergreifenden Drückjagd" lädt der Jagdschutz- und Jägerverein Kulmbach am Freitag, 14. September, um 19.30 Uhr in den Gasthof Geuther in der Blaich ein. In einem Vortrag wird es darum gehen, wie man eine erfolgreiche und unfallfreie Jagd vorbereitet und durchführt. Des Weiteren werden diverse Möglichkeiten des Versicherungsschutzes vorgestellt. Außerdem wird bei ausreichendem Interesse am 13. Oktober eine Busfahrt zur Messe "Internationale Jagd- und Fischereitage" in Neuburg an der Donau organisiert. Weitere Infos auf der Internetseite des Jägervereins Kulmbach unter www.jjv-kulmbach.de. Anmeldungen bei Otto Kreil per E-Mail (o.kreil@web.de) oder telefonisch unter der Nummer 0151/54454703. red