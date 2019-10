Damit der Schulweg sicher ist

Selbst wenn die letzten Jahre keine Schulbusunfälle am Gymnasium Burgkunstadt zu verzeichnen waren, ist man sich an der Schule einig, dass das Thema Bussicherheit weiter auf der Agenda ganz oben stehen soll. Deshalb wurde wieder ein Bussicherheitstraining mit der Sicherheitsbeauftragten Iris Drewest (Mitte) durchgeführt. Dabei erfuhren die "Neulinge" der fünften Klassen des Gymnasiums einige Merkregeln zum Schulbusfahren, wie zum Beispiel dass geordnetes Einsteigen Zeit und Ärger spart. Foto: C. Voll