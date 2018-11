Damit das Herz immer im Takt bleibt

Auch 2018 bieten die Haßberg-Kliniken in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule einen kostenlosen Vortrag im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung an. Dr. Stefan Hochreuther, Chefarzt der Inneren Abteilung am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, referiert am Montag, 26. November, ab 19.30 Uhr im kleinen Saal der Haßfurter Stadthalle über das Thema "Herz außer Takt". Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09521/94200 oder unter www.vhs-hassberge.de nötig.

60 bis 80 Schläge in der Minute, 24 Stunden am Tag, ein Leben lang. Das Herz ist im Dauereinsatz. Meist zuverlässig und ohne Störungen. Aber hin und wieder gerät der menschliche Motor außer Takt. Es kommt dann zum Beispiel zum so genannten Vorhofflimmern.

"Sie müssen das gar nicht unbedingt merken", erläutert Dr. Stefan Hochreuther mit Blick auf die häufigste Herzrhythmusstörung. Gut 1,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland darunter. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Sind es im Schnitt nur 2,2 Prozent der Allgemeinbevölkerung, bei der das Herz außer Takt gerät, liegt die Quote bei den 70- bis 80-Jährigen schon bei 16 Prozent.

"Vorhofflimmern ist erst einmal nicht lebensbedrohlich", führt Stefan Hochreuther aus. Dennoch sollte es in jedem Fall behandelt und therapiert werden, sonst besteht ein erhöhtes Risiko, an einer Herzschwäche zu erkranken oder einen Schlaganfall zu erleiden. Der Mediziner informiert über Symptome und Therapiemöglichkeiten. red