Damian Böhme ist Zweiter im Bezirk Oberfranken

Die Sieger des oberfränkischen Vorlesewettbewerbs in Englisch stehen fest. Seit 2009 messen Schüler der oberfränkischen Mittelschulen jährlich ihre Englischkenntnisse miteinander und stellen sich den kritischen Ohren der Jury. Den zweiten Platz erreichte Damian Böhme von der Mittelschule Gräfenberg. Als Sieger ging Malvin Ilten von der Mittelschule Frankenwald Naila hervor.

"Englisch ist Weltsprache und wird es - Brexit zum Trotz - auch bleiben", betonte Stefan Kuen, Leiter des Bereichs Schulen an der Regierung von Oberfranken.

In die Endrunde des Wettbewerbs bei der Regierung von Oberfranken hatten es zwölf Jugendliche der achten Jahrgangsstufe geschafft. In einem ersten Teil der Endrunde lasen die Schüler selbst gewählte Texte vor. Nach einer kurzen Verschnaufpause erhielten alle Jugendlichen einen ihnen unbekannten Text. In der Bibliothek der Regierung hatten sie die Möglichkeit, sich kurz einzulesen, bevor sie dann einzeln zum Vortrag in den Saal gerufen wurden. Als Jurymitglieder fungierte unter anderem Petra Fiedler von der Adalbert-Stifter-Mittelschule Forchheim. red