Damenteams vor schweren Aufgaben

Der dritte Spieltag ist für die Kegler-Bundesligateams die vorletzte Möglichkeit, alle Spielerinnen und Spieler vor den ersten internationalen Aufgaben auf Herz und Nieren zu prüfen.

Bundesliga Männer

FEB Amberg - SKC Victoria Bamberg

Die Amberger haben zum Bundesligaauftakt den ASV Neumarkt klar mit 7:1 besiegt, ehe es am vergangenen Wochenende eine 2:6-Heimniederlage gegen den SKC Staffelstein setzte. Parallel gelangen der Victoria zwei Siege. Zu seinem ersten Saisoneinsatz kommt am Samstag (13 Uhr) Dominik Kunze, der für Sebastian Rüger ins Team rutscht. "Im Hinblick auf den Europapokal Anfang Oktober ist es ganz wichtig, dass Dominik nun wieder Spielpraxis sammeln kann. Durch ihn wird unsere Mannschaft noch ausgeglichener und leistungsstärker", meint Co-Trainer Werner Fritzmann. Sebastian Rüger rutscht ins Team der zweite Herrenmannschaft, da dort Spieler nicht zur Verfügung stehen. Ziel der Victoria-Herren ist ein weiterer Sieg, doch dafür müssen sie voll konzentriert zu Werke gehen, da die Amberger auf ihrer Heimbahn jedem Gegner Probleme bereiten können.

2. Liga Nord/Mitte, Männer

RW Hirschau - SKC Victoria Bamberg II

Eine ganz harte Nuss wartet auf das zweite Herrenteam der Victoria. Am Samstag um 13.15 Uhr gastiert sie bei Rot-Weiß Hirschau und will dort trotz sehr hoch hängender Trauben etwas Zählbares mit nach Bamberg nehmen. Die Oberpfälzer sind mit 4:0 Punkten optimal in die Saison gestartet und haben am vergangenen Wochenende Weiden mit 8:0 und starker Teamleistung (3590) nach Hause geschickt, wobei sich die Einzelleistungen zwischen 585 und 617 bewegten. Dem Zweitligateam der Victoria steht mit aktuell 1:3 Punkten ein ganz harter Gang bevor. Hinter dem Einsatz von Neuzugang Markus Löhnert (Rückenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Steffen Seidelmann wird definitiv fehlen. Eine klare Leistungssteigerung aller Victoria-Akteure ist nötig.

Bundesliga, Frauen

SKK Poing - SKC Victoria Bamberg

Am Sonntag um 12 Uhr steht den Damen des SKC Victoria erneut ein schweres Auswärtsspiel bevor. Sie treten beim SKK Poing an, der seine beiden Spiele gewonnen hat. Am ersten Spieltag besiegte Poing auswärts den KC Schrezheim und am vergangenen Wochenende die DJK Ingolstadt mit 6:2, wobei der SKK bei der Leistung sicher noch Luft nach oben hat. Verstärkt hat sich der SKK Poing vor der Saison mit Celine Zenker und Manuela Urban, die den Kader deutlich verstärken und Teamchef Erwin Zimmermann mehr Möglichkeiten bieten. Den Bambergerinnen hingegen gelang am letzten Sonntag ein ganz knapper Erfolg gegen Schrezheim, weshalb auch sie noch ohne Punktverlust sind und somit das Duell von Poing gegen Bamberg das Duell des Tages in der Bundesliga der Frauen ist.

2. Liga Mitte, Frauen

SKK 1926 Helmbrechts - SKC Victoria Bamberg II

Mit Helmbrechts und Bamberg treffen am Sonntag (14 Uhr) zwei von drei Teams aufeinander, die noch ohne Niederlage in dieser Saison sind. Helmbrechts startete mit zwei Siegen in die Saison, während die Damen II des SKC Victoria mit einem Sieg und einem Unentschieden begann. Daher ist das Duell der beiden oberfränkischen Teams auch das Spitzenspiel der 2. Liga Mitte. Am vergangenen Sonntag siegte Helmbrechts zu Hause mit 6:2 gegen Dittelbrunn, während die Bambergerinnen einen Krimi boten und mit 5:3 siegten. Teamchef André Roos kann auf seinen vollen Kader zurückgreifen, kennt aber die Tücken in Helmbrechts. Daher wird die SKC-"Zweite" erneut eine Leistungssteigerung benötigen, um etwas Zählbares mit nach Bamberg nehmen zu können. maha