Damenstiefel hatten es Lkw-Fahrer angetan

Am Donnerstag entwendete ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Bosnien ein Paar Damenstiefel in einem Einkaufsmarkt. Angestellte des Marktes beobachteten den Diebstahl und sprachen den Mann an. Daraufhin flüchtete dieser aus dem Laden. Die Polizei konnte den Mann an seinem Lkw in Tatortnähe feststellen. In der Fahrerkabine konnte noch weiteres Diebesgut festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Das Diebesgut wurde an den geschädigten Einkaufsmarkt zurückgegeben. pol