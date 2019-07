Damenquartett gibt Gas

Per Aushang am Schwarzen Brett haben sich drei Frauen in den besten Jahren gefunden und eine kleine Wohngemeinschaft gegründet. Die männermordende Blanche, die naive Rose, die sarkastische Dorothy und - Nummer vier kommt nur wenig später hinzu - Dorothys herrlich bissige Mutter Sophia. Wenn die "Golden Girls", so der gleichnamige Titel der Komödie von Kristof Stößel, am 23. April 2020, um 19.30 Uhr die Bühne im Kulturboden in Hallstadt betreten, wird im Publikum kaum ein Auge trocken bleiben.

Karten für den Auftritt des wahrscheinlich umwerfendsten Damenquartetts der Fernsehgeschichte gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter der Hotline 0951/23837. red