Damenblazer in Unterer Marktstraße geklaut

Der Polizei Bad Kissingen wurde am Freitag ein Ladendiebstahl mitgeteilt. Der hatte sich jedoch bereits am Montag, 27 Januar, gegen 15.30 Uhr ereignet. Ein unbekannter Täter hatte von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes in der Unteren Marktstraße einen braunen Damenblazer im Wert von 80 Euro entwendet. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol