Damen wollen Auswärtsstärke beweisen

Nach dem 7:1-Sieg über Neuling Wacker Harras in der 2. Bundesliga können die SKC-Damen mit breiter Brust nach Bayreuth fahren.

Frauen, 2. Bundesliga Mitte

Schützengilde Bayreuth - SKC Eggolsheim

Mit gestärktem Selbstvertrauen fahren die 1. Damen am Sonntag, 23. September, zum aktuell Tabellenletzten nach Bayreuth. Nach dem gewonnenen Heimspiel sind die Eggolsheimerinnen heiß und wollen die Punkte aus Bayreuth mit nach Hause bringen. Die Gastgeberinnen werden aufgrund ihrer Ausgangslage gehörig etwas dagegen haben, um nicht den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren. Auch die etwas eigensinnige und nicht einfach zu spielende Bahn der Schützengilde verspricht einen spannenden Kampf. Ein Sieggarant der SKClerinnen war vor allem immer die mannschaftliche Geschlossenheit.

"Schon letzte Saison haben wir dank unserer Auswärtsstärke viele Spiele gewonnen. Genau das wollen wir auch in der noch frischen Saison wieder beweisen und es der Heimmannschaft so schwer wie möglich machen", sagt Anna Ritthaler.

Frauen, Bezirksoberliga Ofr.

TSV Lahm - SKC Eggolsheim II

Nach dem erfolgreichen Saisonstart wollen die 2. Damen nun auswärts nachlegen. Mit den Gastgeberinnen vom TSV Lahm spielt die Mannschaft um Silvia Bessler gegen einen Gegner, der immer wieder in den Ligen auf bayerischer und oberfränkischer Ebene schwankte.

Männer, Landesliga Nord

SKC Eggolsheim - SKC Fölschnitz

Nach zwei Niederlagen möchte die 1. Mannschaft nun im dritten Anlauf die Kegelbahnen als Sieger verlassen. Gegen den SKC Fölschnitz, der mit 2:2-Tabellenpunkten und dem 7. Platz anreist, hoffen die SKCler auf Unterstützung ihrer Fans. #oneSKC ist das Motto dieser Mannschaft, was für das Team um Trainer Michael Parzefall nicht nur eine Floskel ist. Trotz der Negativserie stimmt es in der Mannschaft. "Wir haben Spaß und wollen gemeinsam noch vieles erreichen", sagt Kapitän Kai Postler. So sehen es auch seine Mitspieler Frank Steinhoff, Christian Will, Markus Hausner, Thomas Hollmann und Christopher Schlund.