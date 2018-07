Damen unterliegen im Topspiel

Damen, Bezirksklasse 1



Das Treffen des TC Marktrodach mit dem TV Wallenfels in der Damen-Bezirksklasse 1 entwickelte sich zum erwarteten Spitzenspiel, wobei sich Wallenfels knapp mit 5:4 durchsetzen konnte.Eine deutliche Niederlage mussten die Herren 50 zu Hause gegen Oberwallenstadt in der Bezirksklasse 2 akzeptieren. Den einzigen TCM-Sieg verbuchten die Herren in der Kreisklasse beim Nachbarn in Friesen.Obwohl Angela Leipold zum Auftakt im ersten Satz klar dominierte, verlor sie nach knappem Verlust des zweiten Durchgangs auch im Match-Tiebreak hauchdünn. In den Match-Tiebreak musste auch Christina Wirth, die sich in diesem aber souverän durchsetzte. Auch Angelika Klinger brauchte nicht lange, um ihre Begegnung gegen Lena Förner siegreich zu gestalten, so dass Marktrodach mit 2:1 vorne lag.Da Julia Wirth im zweiten Satz aufgeben musste, glichen die Gäste aus und gingen danach durch Mareike Schlee wieder in Führung. Schließlich war es Esther Leipold, die den Gleichstand wieder herstellte. Nach diesem 3:3-Zwischenstand spielten die Gäste in den ersten zwei Doppeln stark auf und erzielten so den 5:3-Vorsprung. Das dritte Doppel wurde zwar von den Lokalmatadoren gewonnen, bedeutete jedoch nur noch eine Ergebniskorrektur.Einzel: J. Wirth (w.o.) - Weiß 3:6, 0:1, nach Aufgabe 3:12 gesamt; A. Leipold - Kotschenreuther 6:2, 6:7; 9:11; Steger - Schlee 1:6, 2:6; C. Wirth - Erhardt 3:6, 6:3, 10:2; E. Leipold - Krump 6:3, 6:4; Klinger - Förner 6:2, 6:1. Doppel: C. Wirth/A. Leipold - Erhardt/Weiß 1:2, 1:6; E. Leipold/J. Wirth - Kotschenreuther/Schlee 2:6, 4:6; Steger/Lamprecht - Krump/Förner 7:5, 6:2.Gegen die souveränen Gäste und noch unbezwungenen Spitzenreiter waren die Hausherren chancenlos. Manfred Barth überzeugte dabei noch am meisten. Die Möglichkeit, zumindest einen Satz zu gewinnen, hatte das Doppel Bernhard Engelhardt/Eduard Schwarz. Es scheiterte aber in der Verlängerung des zweiten Durchgangs mit 6:7.Einzel: Engelhardt - Schmitt 1:6, 2:6; Schwarz - Hofmann 0:6, 0:6; Benecke - Dona 0:6, 2:6; Wich-Knoten - Sünkel 1:6, 2:6; Barth - Endres 4:6, 3:6; Hamm - Fuß 4:6, 2:6. Doppel: Engelhardt/Barth Schwarz - Schmitt/Kraus 3:6, 6:7; Hümmrich/Hamm - Dona/Sünkel 2:6, 1:6; Benecke/Barth - Hofmann/Fuß 2:6, 2:6.Die Überlegenheit der Gäste kam vor allen in den Einzeln deutlich zum Ausdruck. Sie gewannen nach zwei Sätzen. In den Doppeln wussten sich die Hausherren etwas besser in Szene zu setzen. So verlor das TC-Doppel Schmittdorsch/Müller und das Duo Peetz/Sesselmann behielt erst im Match-Tiebreak die Oberhand.Am kommenden Sonntag, 8. Juli, kommt es zum Topduell der Kreisklasse 2 in Marktrodach, wenn der punktgleiche TC Burgkunstadt (je 8:2) beim TC Marktrodach gastiert. Das Hinspiel hatten die "Schuhstädter" knapp mit 5:4 gewonnen. Sollte den Mannen um Dominik Peetz die Revanche gelingen, wären sie Meister.Einzel: Köstler - Dominik Peetz 0:6, 0:6; Geiger - Benedikt Schmittdorsch 1:6, 6:7; Baumann - Alexander Leipold 1:6, 1:6; Beierwaltes - Christopher Gampert 3:6, 2:6; Angles - Daniel Sesselmann 5:7, 2:6; Pompe - Maximilian Hümmrich 4:6, 3:6. Doppel: Geiger/Baumann - Schmittdorsch/SMüller 6:4, 6:3; Beierwaltes/Pompe - Peetz/Sesselmann 5:7, 7:6, 4:10; Angles/Pompe - Leipold/Hümmrich 1:6, 0:6.