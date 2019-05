Damen-Toilette überschwemmt

Der Polizeiinspektion Bad Kissingen wurde eine Sachbeschädigung in der Damen-Toilette des Kursaal-Gebäudes gemeldet. Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, stellten Mitarbeiter der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH fest, dass die Toilette überschwemmt war. Durch das Wasser wurden zwei Lampen zerstört. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Zeugen, die am Dienstag in der Zeit von 8.30 bis 19.30 Uhr etwas bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol