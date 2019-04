Damen-Team des TSV Untersiemau sichert sich die Vizemeisterschaft

Der TTC Wohlbach gewinnt in der Verbandsliga Nordost ein vom Spielverlauf her ganz knappes, aber vom Ergebnis her deutliches Spiel (3:8) ohne seine Nummer 1, Katrin Haas, in Zeckern.

Die Damen des TSV Untersiemau haben in der Bezirksoberliga mit je einem 8:0-Kantersieg beim TSV Scheuerfeld und gegen den TTC Burgkunstadt den zweiten Tabellenplatz sicher. In einem Kellerduell kam der TTC Tiefenlauter III in seinem letzten Punktspiel gegen den Mitabsteiger TSV Unterlauter III zum ersten Saisonpunkt.

Verbandsliga Nordost, Damen

SpVgg Zeckern - TTC Wohlbach 3:8

Gut für die TTC-Damen war, dass sie gleich am Anfang beide Doppel gewannen. Die ersten drei Einzelspiele gingen an die Gastgeberinnen. Dabei verloren Patricia Wachs und Margit Markert im Entscheidungssatz 9:11 und 8:11. Anschließend hatten die Wohlbacherinnen einen Lauf und gewannen sechs Einzelspiele in Folge zum deutlichen 8:3.

Ergebnisse: Holmer/Schüpferling - P. Wachs/Markert 0:3, Straub/Stenglein - S. Wachs/Dötsch 1:3, Straub - Wachs S. 3:1, Holmer - P. Wachs 3:2, Stenglein - Markert 3:2, Schüpferling - Dötsch 0:3, Straub - P. Wachs 2:3, Holmer - S. Wachs 1:3, Stenglein - Dötsch 1:3, Schüpferling - Markert 2:3, Stenglein - P. Wachs 0:3. hb TV Ebersdorf - TV Konradsreuth 1:8

Ergebnisse: Gerstlauer/Schüpferling - Voigt/Müller 2:3, Lena Rößler/Ballhaus - Garbisch/Goller 0:3, Gerstlauer - Voigt 1:3, Schüpferling - Garbisch 0:3, Lena Rößler - Müller 1:3, Ballhaus - Goller 0:3, Gerstlauer - Garbisch 3:1, Schüpferling - Voigt 1:3, Lena Rößler - Goller 1:3. de

Bezirksoberliga, Damen

TSV Coburg-Scheuerfeld - TSV Untersiemau 0:8

Die Grenzen bekam der Relegationsplatzinhaber von den Gästen aufgezeigt.

Ergebnisse: Wittmann/Kirsten - Dümmler/Roth 1:3, Menzner/Krause - Habermann/Gläser 1:3, Menzner - Roth 1:3, Wittmann - Dümmler 1:3, Kirsten - Gläser 1:3, Krause - Habermann 1:3, Menzner - Dümmler 0:3, Wittmann - Roth 1:3. hf

TTC Thann - TTC Mannsgereuth 8:6

Nach der deutlichen 5:1-Führung musste Thann nochmals bangen, denn die Gäste schafften den 6:6-Gleichstand. Doch war dann Verlass auf Pia Heumann und die unbezwungen gebliebene Roswitha Schmidt, die die letzten zwei Tageseinzel für sich entschieden.

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Frohna/Fischer-Mahr 3:1, Wittmann-Klose/Schmidt - Bauer/Hofmann 3:2, Wittmann-Klose - Hofmann 3:0, Heumann - Bauer 1:3, Pletl - Fischer-Mahr 3:0, Schmidt - Frohna 3:2, Wittmann-Klose - Bauer 1:3, Heumann - Hofmann 2:3, Pletl - Frohna 1:3, Schmidt - Fischer-Mahr 3:0, Pletl - Bauer 1:3, Wittmann-Klose - Frohna 1:3, Heumann - Fischer-Mahr 3:0, Schmidt - Hofmann 3:1. hf TSV Untersiemau - TTC Burgkunstadt 8:0

Zwei Tage nach dem 8:0-Erfolg in Scheuerfeld deklassierte der TSV mit dem gleichen Resultat auch die Gäste aus dem Nachbarlandkreis. Zweimal ging es knapp zu, doch behielten dabei Katrin Dümmler und Mona Roth im Entscheidungssatz die Oberhand.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Schlee/Schütz 3:0, Habermann/Gläser - Siegemund/Piwonski 3:0, Dümmler - Siegemund 3:2, Roth - Schlee 3:2, Habermann - Piwonski 3:0, Gläser - Schütz 3:1, Dümmler - Schlee 3:0, Roth - Siegemund 3:0. hf

TTC Tiefenlauter III - TSV Unterlauter III 7:7

Obwohl die Gäste schon mit 6:1 in Front lagen, kamen sie über ein Unentschieden nicht hinaus. Hätte Davina Haagen nicht das letzte Tageseinzel gewonnen, wäre Unterlauter sogar mit leeren Händen dagestanden.

Ergebnisse: Wöhner/Treidler - Scholz/ Probst 1:3, Dietel/Buhr - Haagen/Welsch 0:3, N. Wöhner - Haagen 3:0, Dietel - Scholz 2:3, Treidler - Welsch 2:3, Buhr - Probst 0:3, Wöhner - Scholz 2:3, Dietel - Haagen 3:1, Treidler - Probst 3:1, Buhr - Welsch 3:0, Treidler - Scholz 3:0, Wöhner - Probst 3:2, Dietel - Welsch 3:1, Buhr - Haagen 0:3. hf

Bezirksklasse A, Damen

TTC Thann II - TTC Tiefenlauter V 8:4

Nach dem 2:3-Rückstand riss Thann das Ruder herum und gab nur noch ein Einzel ab.

Ergebnisse: Mierwald/Schwarz - Ros/Heusinger 1:3, Uebelhack/Klose - Kirstner/Schmidt 1:3, Mierwald - Ros 3:2, Uebelhack - Kirstner 3:2, Schwarz - Schmidt 1:3, Wittmann-Mex - Heusinger 3:1, Mierwald - Kirstner 3:1, Uebelhack - Ros 3:1, Schwarz - Heusinger 3:1, Wittmann-Mex - Schmidt 0:3, Schwarz - Kirstner 3:0, Mierwald - Heusinger 3:2. hf TSV Großwalbur - TTC Tiefenlauter V 8:4

Großwalbur ging mit 2:1 in Führung und baute den Vorsprung kontinuierlich aus (unter anderem 5:2 und 7:3).

Ergebnisse: S. Puff/Zetzmann - Kirstner/ Ros 0:3, K. Puff/Köhn - Escher/Flohrschütz 3:1, S. Puff - Ros 3:1, K. Puff - Kirsstner 1:3, Zetzmann - Flohrschutz 3:0, Köhn - Escher 3:2, S. Puff - Kirstner 3:1, K. Puff - Ros 0:3, Zetzmann - Escher 3:1, Köhn - Flohrschütz 3:1, Zetzmann - Kirstner 2:3, S. Puff - Escher 3:0. hf TTC Wohlbach II - TTC Tiefenlauter IV 8:3

Die Wohlbacher Damen gewannen überraschend hoch gegen den bis dato auf dem zweiten Tabellenplatz liegenden TTC Tiefenlauter IV. Ausschlaggebend in diesem Spiel war, dass Ute Funk-Mascha und Doris Abt im vorderen Paarkreuz für Wohlbach alle Spiele gewannen.

Ergebnisse: Funk-Mascha/Abt - Büttner/ Mesch 3:1, Hauck/Bea. Becker - Schubert/Dressel 1:3, Funk-Mascha - Schubert 3:2, Abt - Büttner 3:2, Hauck - Dressel 2:3, Bea. Becker - Mesch 3:0, Funk-Mascha - Büttner 3:0, Abt - Schubert 3:1, Hauck - Mesch 3:1, Bea. Becker - Dressel 0:3, Hauck - Büttner 3:2. hb

Bezirksklasse B Nord, Damen

TTC Wohlbach IV - TV Ebersdorf III 0:8

Ergebnisse: Schütz/Herter - Kathrin Mennert/Baier 0:3, Oberender/Brückner - Ballhaus/Ambos 0:3, Herter - Kathrin Mennert 1:3, Oberender - Ballhaus 0:3, Schütz - Ambos 1:3, Brückner - Baier 0:3, Herter - Ballhaus 0:3, Oberender - Ka. Mennert 0:3. de