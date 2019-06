Damen-Team des PSC Coburg schreibt mit Titelgewinn Vereinsgeschichte

Mit drei Teams startete der PSC Coburg an den ostdeutschen Meisterschaften in der Herren-, U14- und Damenklasse im Kanupolo. Das Damenteam sorgte dabei für eine große Überraschung.

Die Coburgerinnen starteten in Glauchau nicht in der Aufstellung der Bundesliga, so fehlten vier Stammspielerinnen. Es spielten Pia Schwarz, Annika Knöpfel, Alice Rietzmann und Corinna Schwarz. Außerdem wurden die beiden Jugendspielerinnen Nele Schmalenbach und Lea Kollmer hochgemeldet. Aus allen Spielen der Vorrunde ging der PSC siegreich hervor.

In der Zwischenrunde gegen die Zweit- und Drittplatzierten der anderen Gruppe sicherten sich die Coburgerinnen, ebenfalls ungeschlagen, als erstplatziertes Team den Einzug ins Halbfinale. Dort trafen sie in einem spannenden Spiel auf die Damen des Bundesligisten KSV Havelbrüder-Berlin I. Nachdem sie zwischenzeitlich 1:2 in Rückstand lagen, profitierte der PSC Coburg von einer zweiminütigen Spielstrafe des Gegners. Aus der Manndeckung heraus glichen die Coburgerinnen aus und übernahmen kurze Zeit später die Führung. Sie siegten am Ende knapp, aber verdient mit 3:2.

Das Endspiel bestritten sie gegen die zweite Mannschaft der Havelbrüder. Schon zur Halbzeit konnten sich die Damen aus Franken mit einer 2:0-Führung absetzen und brachten den Sieg am Ende souverän mit 4:0 nach Hause. Mit den Damen des PSC Coburg holte sich eine bayerische Mannschaft den Titel des ostdeutschen Meisters im Kanupolo, ein Novum in der Geschichte des Kanusports.

Die Coburger Herrenmannschaft hatte es in Glauchau mit namhaften Gegnern zu tun. Schließlich kommen einige höherklassige Mannschaften aus dem ostdeutschen Raum, die sich von der bayerischen Konkurrenz nicht aufhalten ließen.

So spielte der RKV Berlin gleich im ersten Spiel seine ganze Erfahrung aus und gewann die Partie deutlich. Nach einem Sieg gegen WS Dresden wurden die Coburger aber noch Gruppenzweiter und arbeiteten sich anschließend im sogenannten "Känguru-System" noch einige Ränge nach vorne. Am Ende reichte es für den sechsten Platz, nachdem sie sich dem Zweitligisten und Gastgeber KSV Glauchau im Spiel um Platz 5 geschlagen geben mussten.

Auch in der U14 setzten die ostdeutschen Vereine den bayerischen PSC unter Druck. Bei den Jüngsten im Kanupolo stellte der KSV Havelbrüder-Berlin gleich zwei Teams im Rennen um den Titel des ostdeutschen Meisters. Für das Team des PSC Coburg spielten Emely Matthai, Gregor Will, Arthur Will, Kai Laumann, Felix Skoda, Julius Back und Finn Menger. Nachdem sie die Vorrunde als Gruppenzweiter bestanden hatten, stand dem PSC der WS Dresden im Halbfinale gegenüber.

Trotz 3:0-Führung noch verloren

Zu Beginn des Spiels überzeugten die Schüler aus Coburg spielerisch und erarbeiteten sich eine 3:0-Führung heraus. Die körperlich überlegenen Dresdner erhöhten jedoch den Druck und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Das Spiel um Platz 3 zwischen Coburg und Berlin war eine spannende Partie, die der KSVH Berlin am Ende für sich entschied. Der somit resultierende vierte Platz für den PSC ist ein hervorragendes Ergebnis bei der stark besetzten ostdeutschen Meisterschaft. pis