Damen sind Aushängeschild

Der. FC Burk hielt in seinem Sportheim seine Jahreshauptversammlung ab. Bei der mit 80 Mitgliedern gut besuchten Versammlung standen neben den Berichten ein Antrag auf Beitragsanpassung und ein Antrag auf Ernennung von Ehrenmitgliedern auf der Tagesordnung.

Christian Büttner (Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit) sagte, dass es erforderlich sei, dass sich künftig mehr Mitglieder in die Vereinsarbeit einbringen. Vor allem beim derzeitigen Eigenbetrieb der Sportgaststätte - ein neuer Pächter wurde bisher noch nicht gefunden - werden viele fleißige Hände benötigt.

Roland Sterzl (Vorsitzender Sport) führte aus, dass die Fußball-Damenmannschaft (Bezirksliga) aktuell das Aushängeschild des Vereins ist. Die Herrenmannschaft dagegen befindet sich nach dem letztjährigen Abstieg aus der Kreisliga auch in der Kreisklasse wieder mitten im Abstiegskampf. Nach dem großen Umbruch im Sommer war es zudem nicht möglich, eine zweite Herrenmannschaft zu melden. Kurzfristig konnte hier aber mit der DJK Wimmelbach eine Spielgemeinschaft eingegangen werden.

Im Nachwuchs ist der FC Burk zumindest im Kleinfeldbereich gut aufgestellt. Jugendleiter Sven Schulze berichtete, dass von der G- bis zur D-Jugend für alle Jahrgänge - mit Ausnahme des Jahrgangs 2010 - Mannschaften gemeldet sind sowie eine U13-Mädchenmannschaft. Im Großfeld besitzt der Verein lediglich eine A-Jugend-Mannschaft. Es fehlen die kompletten Jahrgänge der C- und B-Jugend, was sich massiv auf den Seniorenbereich auswirkend werde. Seit dem letzten Jahr richtet der Verein den Fokus verstärkt auf die Jugend. So findet aktuell eine dezentrale Trainerausbildung des Bayerischen Fußballverbands statt, wobei sich unter den 14 Teilnehmern sieben Jugendtrainer des FCB befinden.

Die Tischtennisabteilung nimmt mit drei Herrenmannschaften am Spielbetrieb teil. Außerdem werden von der Gymnastikabteilung aktuell acht Kurse für Erwachsene und vier Kurse für Kinder angeboten sowie drei Kurse für Fun-Sport, darunter seit dem Jahr 2018 auch die Sportart Parkour/Freerunning.

Thorsten Benning (Vorsitzender Liegenschaften) informierte über die erfolgte aufwendige Sanierung der Fußballplätze einschließlich Platzbewässerungsanlage. Darüber hinaus erklärte er, dass der Verein seit Herbst vermehrt mit Vandalismus zu tun habe, was sogar in einem Fall einen Polizeieinsatz nach sich gezogen hat.

Christian Schmitt (Vorsitzender Finanzen) trug den Kassenbericht vor. Vor allem die hohen Investitionskosten (Platzsanierung und Erneuerung der Sportheimküche) schlugen in der Bilanz zu Buche und konnten nur durch die Aufnahme von zwei Darlehen getragen werden. Schmitt erklärte, dass es erforderlich sei, eine Erhöhung des Aktivenbetrags um einen Euro monatlich vorzunehmen. Diesem Antrag stimmte die Mitgliederversammlung zu.

Ebenso wurde von der Versammlung der Antrag auf Ernennung von Burkhard Bieger und Hermann Fiedler zu Ehrenmitgliedern des Vereins angenommen. Es wird eine gesonderte Ehrungsfeier geben. red