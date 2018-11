Damen des SKC Victoria Bamberg sichern sich die Herbstmeisterschaft

Zum Hinrundenende zeigten die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg nochmals eine tolle Leistung und besiegten die SG Lorsch-Bensheim zu Hause mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) und 3577:3438 Kegeln. Sina Beißer mit 657 und Ines Maricic mit 640 Kegeln ragten heraus. Hinter Herbstmeister Bamberg (16:2 Punkte) liegen der KC Schrezheim und der SV Pöllwitz gleichauf mit 14:4 Punkten auf den Plätzen 2 und 3.

Von "Nachwehen" der Niederlage gegen Pöllwitz war nichts zu merken, als Antal, Beißer und Dollheimer gegen Jochem, Straub und Ebert die Kegelbahnen im Sportpark Eintracht betraten. Doch die Bamberger Damen mussten sich zu Beginn mächtig strecken, um nicht in Rückstand zu geraten, da die Keglerinnen von der SG Lorsch-Bensheim gut dagegenhielten. Am stärksten bekam dies Antal zu spüren, die gegen Jochem keine Chance hatte und mit 0:4 Satzpunkten (SP) und 555:591 Kegeln den MP an ihre Gegnerin abgeben musste. Dollheimer und Ebert lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Dollheimer mit 3:1 SP und 574:569 gewamm. Ein ganz anderes Bild zeigte das Duell von Beißer gegen Straub, auch wenn Straub zu Beginn gut dagegenhielt. Beißer führte zur Halbzeit mit 2:0 und 308:290 Holz, doch dann konnte Straub der Bambergerin nichts mehr entgegensetzen. Mit den weiteren Satzergebnissen von 177 und 172 zeigte Beißer Kegeln vom Feinsten und kam zu einem 4:0 nach Sätzen. Somit führte Bamberg nach der Hälfte des Spiels mit 2:1 MP und 129 Kegeln.

Im zweiten Spielabschnitt lauteten die Duelle Kastner gegen Hintze, Stark gegen Hassenzahl und Maricic gegen Dammeyer. Ein spannendes Duell entstand zwischen Kastner und Hintze, in dem zuerst die Bambergerin mit 157:148 siegte, ehe man sich den SP mit 146:146 teilte. Nun war es Hintze, die jeden schlechten Wurf von Kastner ausnutzte und mit 146:137 zum 1,5:1,5 ausglich. Mit Kegel- und Satzgleichstand ging es auf die letzte Bahn. Als Hintze sich die Kugel gegen den Knöchel knallte, waren die Vorteile auf Seiten von Kastner, da es zu lange dauerte, bis sich Hintze von dem Schock erholte. So ging der letzte Satz mit 139:126 an Kastner, die insgesamt mit 2,5:1,5 SP und 579:566 den MP einfuhr.

Melissa Stark, die diesmal für Dany Kicker ins Team rückte, tat sich zu Beginn schwer und lag nach 150:133 mit 0:1 zurück. Da auch der zweite Satz mit 163:147 an Hassenzahl ging, wuchs der Druck. Zwar erzielte Stark im dritten Satz ein Unentschieden (149:149), der MP war aber Hassenzahl nicht mehr zu nehmen. Dennoch kämpfte Stark verbissen weiter und sicherte sich mit 143:125 den letzten Satz.

Ines Maricic machte sich auf, um den Tagesbestwert von Beißer anzugreifen. Nach dem Maricic mit 156 und 151 gestartet war, stand es gegen Dammeyer 1:1 nach Sätzen, aber fortan hatte Dammeyer keine Chance mehr gegen die Bamberger Ausnahmespielerin. Mit starken 173 und 160 beendete sie ihr Duell und kam auf sehr gute 640 Kegel bei drei Satzgewinnen, während Dammeyer ein Satzgewinn bei 566 Kegel glückte. Damit gingen vier von sechs Duellen an die Spielerinnen des SKC Victoria.

Nun steht in der Bundesliga eine Pause auf dem Programm, denn am Wochenende geht es im DKBC-Pokal gegen den SV Pöllwitz, wo man eine zweite "Mückenplage" verhindern möchte. maha SKC Victoria Bamberg - SG Lorsch-Bensheim 6:2

(14:10 Satzpunkte / 3577:3438 Kegel) Antal - Jochem 0:4 (555:591) Beißer - Straub 4:0 (657:559) Dollheimer - Ebert 3:1 (574:569) Kastner - Hintze 2,5:1,5 (579:566) Stark - Hassenzahl 1,5:2,5 (572:587) Maricic - Dammeyer 3:1 (640:566)