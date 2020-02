Damen der VSK stellen den Bundessieger

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Gifting-Posseck-Grössau e.V. (VSK) nahm wieder am bundesweiten Vergleichsschießen ihres Dachverbandes, der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung e.V. (BKV) teil. Die BKV mit ihren 70 000 Mitgliedern ist nicht nur in Bayern aktiv, ihr gehören mittlerweile auch Verbände und Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet an.

Der Wettkampf wird als Fernwettkampf mit Mannschaften und Einzelschützen in fast allen Disziplinen durchgeführt. Nachdem die VSK lediglich einen Luftgewehrstand betreibt, waren die Schützen gezwungen, auf die Schießstände von Uetzing, Judenbach und Kronach auszuweichen.

Die VSK nahm mit drei Mannschaften und zwei Einzelschützen an dem Vergleich teil. Unter den zahlreichen Teilnehmern konnten die VSK-Schützen diesmal auf ein gutes Gesamtergebnis zurückblicken. Hervorzuheben ist hier die Damenmannschaft der VSK mit Silke Hofmann, Birgit Rittmann und Susanna Erhardt. Sie erzielten in ihrer Altersklasse bei der Disziplin Kleinkaliber Pistole einen hervorragenden ersten Platz und wurden damit Bundessieger.

Neben dem Erfolg im Kleinkaliberschießen, erkämpften sich die Damen einen guten zweiten Platz im Luftgewehrschießen hinter der niedersächsischen Kameradschaft Wiedensahl.

Auch die Herrenmannschaft mit Johannes Kiendl, Martin Prechtl und Florian Schuberth lieferte im Wettkampf eine anerkennenswerte Leistung ab. In den Diszplinen Großkaliber Pistole und Kleinkaliber Pistole erreichten sie jeweils den dritten Platz.

In einer Feierstunde wurden die Urkunden und Abzeichen vom Ersten Vorsitzenden Gottfried Betz und dem Schießwart Udo Leikheim an die erfolgreichen Schützen im Possecker Schießhaus überreicht. red