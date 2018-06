Damen 60 vor dem Titel

Damen 60-Bayernliga



FC Haßfurt - TSV Stein 5:1



Herren 50, Bezirksklasse 1



FC Haßfurt -

TC Gochsheim 2:7



Herren 60, Bezirksklasse 1



FC Haßfurt -

TC RW Bad Königshofen 0:6

Die Tennis-Damen 60 des FC Haßfurt , ungeschlagener und amtierender Meister der Bayernliga Nord , fuhren den vierten Sieg in Folge gegen den Verfolger TSV Stein ein.Die Einzelsiege gegen die Mittelfränkinnen holten Margarete Blumenröder (6:2, 6:1), Jutta Ziegler (6:1, 6:1) und Inge Appel (6:0, 6:4). Christiane Walter hatte mit 6:3, 2:6 und 10:12 das Nachsehen. Die Doppelpaarungen Blumenröder/Walter (6:0, 7:5) und Ziegler/Appel (7:5, 6:3) triumphierten. Am heutigen Samstag geht es zum Saisonfinale zum Tabellendritten TC Bamberg, Spielbeginn auf der Anlage im Hain ist um 13 Uhr. Selbst bei einer 0:6-Niederlage wird der FCH zum zweiten Mal in Folge Bayernliga-Meister.Die dritte Saisonniederlage in Folge gab es für die Hausherren. Die beiden Punkte holten Winfried Klauer (6:1, 6:1) und das Doppelduo Klauer/ Reinhold Müller mit 6:3 und 6:4. Die Matches von Lothar Dietlein, Johannes Schneider Erich Schäfer und Reinhold Müller ging klar an die Gäste.Für die "Sechziger" des FC Haßfurt war nichts zu holen. Gerd Heller, Karl Seitz, Michael Moser waren chancenlos. Günter Schauer verfehlte mit 5:7, 6:1 und 8:10 den Ehrenpunkt knapp.