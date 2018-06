Damen 40 vom Tennispark Bezirksligameister

Bayernliga, Herren 60



Die Damen 40 des Tennisparks Lichtenfels haben bereits vor dem letzten Spieltag ihr Meisterstück in der Bezirksliga gemacht. Beim Tabellenzweiten Stadtsteinach siegten sie mit 5:4 und spielen somit in der nächsten Saison in der Landesliga. Mit 4:5 verloren hingegen die Bayernliga-Herren 60 ihr Auswärtsspiel in Aschaffenburg.Beinahe hätten die Lichtenfelser einen 2:4-Einzelrückstand noch gedreht. Am Ende aber stand eine unglückliche Niederlage im Spiel um Platz 2 in der Bayernliga zu Buche. Ludvik Sembdner verlor im Spitzeneinzel im Match-Tiebreak gegen den bayerischen Meister der Herren 60, Johannes Münzel. Zdenek Mazak ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Jan Kisari unterlag ganz knapp im Match-Tiebreak. Sembdner und Roger Martin gewannen das Einser-Doppel. Das Zweier-Doppel Kisari/Mazak ging klar an den Tennispark. Im entscheidenden dritten Match ließen die Aschaffenburger gegen Vranak/Bissinger nichts anbrennen.Ergebnisse: Münzel - Sembdner 4:6, 7:6, 10:6, Trunk (w.o.) - Vranak 0:1, Schütze - Mazak 0:6, 3:6, Straulino - Kisari 7:5, 5:7, 10:8, Oberle - Martin 6:4, 6:2, Klenner - Schmidt 6:3, 6:0. Münzel/ Schütze - Sembdner/Martin 6:2, 6:7, 7:10, Heidingsfelder/Klenner - Kisari/Mazak 2:6, 0:6, Straulino/Oberle - Vranak/Bissinger 6:1, 6:1Mit dem Tabellenzweiten hatten es die Damen in ihrem vorletzten Spiel zu tun. Verletzungsbedingt gaben die Lichtenfelserinnen einen Punkt kampflos ab. Tanja Hammerschmidt-Thiem hatte ihre besser eingestufte Gegnerin im Griff. Birgit Rosenbaum ging in den Match-Tiebreak, in dem ihr das Quäntchen Glück zum Sieg fehlte. Auch Stefanie Dorsch hatte trotz guter Laufarbeit das Nachsehen. Simone Faber und Elisabeth Dinkel hatten hingegen mit ihren Gegnerinnen keine größeren Probleme. Beim 3:3 ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Faber/Dorsch und Dinkel/ Hammerschmidt-Thiem holten sich deutlich die beiden Punkte zum knappen Gesamtsieg.Ergebnisse: Göppner - Faber 1:6, 4:6, Burger - Rosenbaum 6:2, 3:6, 11:9, Mikuta - Dinkel 1:6, 1:6, Schröppel - Dorsch 6:3, 6:3, Schraudner Su. - Thiem-Hammerschmidt 3:6, 2:6, Schraudner Si. - Nassel A. (w.o.), Burger/Mikuta - Faber/Dorsch 2:6, 1:6, Göppner/Schraudner Si. - Rosenbaum/ Nassel 6:1, 6:4, Schröppel/Schraudner Su. - Dinkel/Thiem-Hammerschmidt 2:6, 0:6