DAK stundet Beiträge

Die Auswirkungen der Corona-Krise setzen auch die deutsche Wirtschaft unter Druck. Die DAK-Gesundheit unterstützt jetzt Unternehmen und Selbstständige in Bamberg und Lichtenfels, die wegen der Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten: Betroffene können die Stundung ihrer Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung beantragen.

Einzige Voraussetzung ist, dass die finanziellen Schwierigkeiten auf die Corona-Krise zurückzuführen sind. Dafür sind keine Nachweise nötig - es genügt ein formloser Antrag, in dem der Schaden glaubhaft dargestellt wird.

Beitragsreduzierung möglich

Zusätzlich bietet die DAK-Gesundheit Selbstständigen in Bamberg und Lichtenfels an, die Beiträge zu reduzieren. Das ist für alle Selbstständigen möglich, die noch nicht in der niedrigsten Beitragsstufe eingestuft sind. Auch hierfür reicht ein formloser Antrag.

Alle Informationen zur Stundung von Beiträgen gibt es auf der Homepage unter www.dak.de/beitragsstundung. red