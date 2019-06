DAK-Gesundheit schaltet Sucht-Hotline

Trinken, Dampfen, Gamen - Millionen Menschen in Deutschland rauchen oder sind alkoholabhängig. Neue Süchte wie die Computerspielsucht sind auf dem Vormarsch. Das zeigt der DAK-Gesundheitsreport "Sucht 4.0". Doch ab wann wird Alkohol oder Gaming problematisch? Welche Möglichkeiten gibt es, um von der Sucht loszukommen? Antworten auf diese und andere Fragen geben Mediziner bei einer Telefon-Hotline der DAK-Gesundheit in Kronach am kommenden Donnerstag, 6. Juni, zwischen 8 und 20 Uhr. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1111 841 können die Kunden aller Krankenkassen nutzen. red