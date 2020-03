DAK-Dance-Contest startet in Coburg

Tanzbegeisterte Kinder ab sieben Jahren können am zehnten Dance-Contest der DAK-Gesundheit teilnehmen. Teams bis 15 Personen laden ihr Video einer eigenen Choreografie bis 30. April hoch. Beim Finale am 12. Juli in Ingolstadt gilt es dann, die Jury live auf der Bühne und vor Publikum zu überzeugen. Die Teams drehen einen maximal dreiminütigen Videoclip. Dieser kann unter www.dak-dance.de hochgeladen oder auf USB-Stick eingesendet werden. Die Teams treten in drei Alterskategorien an: Das sind die Kids (sieben bis elf Jahre), die Young-Teens (bis 16 Jahre) und die Teens (ab 17 Jahre). Die Bewertung der Leistungen erfolgt in zwei Gruppen: Anfänger und "Profis". Nach Einsendeschluss wählt eine Fachjury die Gruppen für die Auftritte aus. Weitere Gruppen qualifizieren sich über ein Online-Voting. Alle Clips werden unter www.dak-dance.de eingestellt. Dort gibt es auch alle Termine und Teilnahmebedingungen. red