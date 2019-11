Daimler fährt Ford beim Krankenhaus an

Am Mittwochabend hat ein aufmerksamer Zeuge eine Unfallflucht eines 85-jährigen Daimlerfahrers auf einem Parkplatz in der Krankenhausstraße in Forchheim beobachtet. Der Fahrer konnte im Anschluss bei seiner Wohnanschrift angetroffen werden und gab an, den an einem weißen Ford Focus verursachten Schaden von circa 200 Euro nicht bemerkt zu haben.