Dahlke und Kohberg referieren zusammen

Die Buchhandlung Riemann veranstaltet einen Doppelvortrag "Gesundheit und Gehirn in Zeiten der Digitalisierung" am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Laut einer Studie der Krankenkasse DAK sind 80 Prozent aller Berufstätigen in Bayern von Schlafstörungen betroffen. Wie also umgehen mit den Herausforderungen einer sich rasant wandelnden Welt? Mit dieser Frage befasst sich die Veranstaltung "Gesundheit und Gehirn in Zeiten der Digitalisierung". Man bekommt Impulse von zwei ausgewiesenen Experten: Es referieren der Arzt und Bestsellerautor Ruediger Dahlke sowie der Neurowissenschaftler Josua Kohberg. Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Buchhandlung Riemann oder online unter www.gesund-und-digital.de sowie an der Abendkasse. red