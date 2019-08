Dafür hätte es viel Baldrian gebraucht

Leicht alkoholisiert war am Montag der Fahrer eines Sattelzugs, der auf der A 3 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 38-jährige Kraftfahrer war um 12.10 Uhr mit seinem Sattelzug auf Höhe des Autobahnkreuzes Fürth/ Erlangen in Richtung Regensburg auf der rechten Fahrspur unterwegs. Auf der mittleren Spur fuhr ein Wohnwagengespann, auf das der Sattelzugfahrer aufschloss. Dabei blieb er mit seinem linken Außenspiegel an der Ecke des Wohnwagens hängen. Der Fahrer des Wohnwagengespannes bemerkte den Unfall gar nicht und fuhr weiter. Der Lkw-Fahrer blieb stehen und verständigte über Notruf die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Dieser kam angeblich von der Einnahme von Baldriantropfen zur Beruhigung nach dem Unfall. Da eine Atemalkoholkonzentration von 0,40 Promille vorlag, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Am Sattelzug entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Ob am Wohnwagen etwas beschädigt worden ist, ist nicht bekannt.