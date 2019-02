Dämmung und Bäume

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf zwei neue Veranstaltungen hin.

"Ökologische Wärmedämmung" steht auf dem Programm. Zum - vor allem bei älteren Häusern enormen - Ein-sparpotenzial durch verschiedene Arten von Dämmung in Zeiten von steigenden Energiepreisen berät Georg Kapraun am Dienstag, 26. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr. Ferner geht es um den Obstbaumschnitt. Ein über die Jahre hinweg gesunder und ertragreicher Obstgarten braucht Pflege und regelmäßig verschiedene Arten von Rückschnitten, die Edgar Brohm am Samstag, 2.März, von 14 bis 17 Uhr zeigt. Anmeldungen für alle Ubiz-Veranstaltungen sind online unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de und telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220 möglich. red