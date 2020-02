Dämmerschoppen zur Gemeindepolitik

Die Gemeinderatskandidaten der Wählergruppe Bürgerrecht Weilersbach (BRW) möchten alle Bürger einladen, sich beim Dämmerschoppen zu informieren und über die gemeindepolitischen Ziele zu diskutieren. Neben einer kurzen Vorstellung des Wahlprogramms und der Kandidaten geht es um Themen wie Verbesserungen in Weilersbach, Kinder, Kindergarten, Schule und neue Baugebiete sowie marode Straßen. Der Dämmerschoppen findet am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus "Schnörla" statt. Weitere Termine: Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, im Sportheim Weilersbach mit Infoabend zum "Politischen Donnerstag"; Sonntag, 1. März, 10 Uhr, im Gasthaus Schütz zum Politischen Frühschoppen; Freitag, 6. März, 19 Uhr, bei Harrer/Förtsch in Reifenberg zum "Reifenberger Dämmerschoppen"; Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, im Gasthaus Hubert in Weilersbach zum gemeindepolitischen Abend mit dem Thema "Weißenbacher Straße und was noch?". red