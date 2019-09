Die Kommunalwahl 2020 wirft ihre Schatten voraus. Um die Planung für den Wahlkampf zu beginnen, lädt die CSU Dormitz zum Dämmerschoppen am Donnerstag, 12. September, ab 20 Uhr im Gasthaus "Zum Grünen Baum" ein. An diesem Abend will man sich über mögliche Kandidaten für den Gemeinderat und im Besonderen für das Bürgermeisteramt unterhalten. red