Dackel rennen um die Wette

Am Waldgasthof Hubertushöhe findet am kommenden Sonntag wieder das beliebte Dackelrennen statt. Ab 13.30 Uhr ist Startkartenverkauf. Um 14 Uhr startet dann das Rennen in folgenden Klassen: Babyklasse bis 6 Monate, Jugendklasse 6 bis 9 Monate, Offene Klasse ab 9 Monate bis 8 Jahre, Altersklasse ab 8 Jahre. Nach Vor- und Zwischenläufen werden in den Endläufen der verschiedenen Altersklassen die Sieger ermittelt. Jeder Renndackel erhält eine Belohnungswurst. Auf Sieger und Platzierte warten Pokale, Urkunden und Sachpreise. Veranstalter ist die Sektion Coburg im Dachshund-Club Nordbayern im Deutschen Teckelklub e.V. red