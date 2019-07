Den Verursacher einer Pkw-Beschädigung in Hofheim sucht die Haßfurter Polizei (Ruf 09521/9270). Ein in der Johannisstraße am Straßenrand ordnungsgemäß geparkter Dacia Sandero wurde in der Nacht zum Montag von einem unbekannten Fahrzeug am vorderen rechten Radkasten angefahren und demoliert. Dadurch entstand dem Halter des Dacia ein Schaden von 300 Euro. Wer hat Verdächtiges beobachtet?