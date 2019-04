Dacia-Fahrerin nimmt Radlerin die Vorfahrt

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Mittwoch um 14.15 Uhr die vorfahrtsberechtigte Maintalstraße und wollte nach links in die Flurstraße abbiegen. Aus der untergeordneten Straße wollte eine 46-jährige Dacia-Fahrerin nach rechts in die Vorfahrtsstraße abbiegen. Hierbei erfasste die Autofahrerin die Fahrradfahrerin mit der Motorhaube. Es entstand ein Sachschaden von 1020 Euro.