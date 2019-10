Dachterrasse für das Pfarrheim

Die Gemeinde Viereth-Trunstadt möchte für ihre Bürger einen barrierefreien Versammlungsraum am Pfarrheim in Trunstadt schaffen. Die Entwurfsplanung hierfür stellte Reiner Schröbel vom Architekturbüro Schröbel aus Bamberg in der Gemeinderatssitzung vor. Zusammen mit Bürgermeisterin Regina Wohlpart und Geschäftsstellenleiter Gerd Franke erfolgte im Vorfeld eine Begehung der Räumlichkeiten mit dem Architekten. Dabei wurden Ideen für einen möglichen Um- und Anbau gesammelt, um Barrierefreiheit für das bestehende Gebäude zu erreichen sowie mehr Platz zu schaffen für einen Raum, der bei Bedarf unterteilt werden kann. Zusätzlich zum jetzigen Eingangsbereich mit Stufen ist ein zusätzlicher barrierefreier Eingang geplant. Das Obergeschoss bietet Platz für einen Gruppenraum mit Dachterrasse. Der Baubeginn könne im Jahr 2021 stattfinden. Der Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss zur weiteren Planung und Umsetzung. irö