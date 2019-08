Zu einem Wildunfall kam es am Montagabend auf der KG 20. Wie die Polizei meldete, war dort ein Seat-Fahrer von Münnerstadt nach Bad Bocklet unterwegs. Als ein Dachs die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Das verletzte Tier konnte von den Polizeibeamten nur noch von seinem Leid erlöst werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. pol