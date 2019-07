Ein 62-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr von Lichtenfels kommend auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg. Hierbei kreuzte ein Dachs die Fahrbahn, wodurch es zu einer Kollision kam. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 5000 Euro. pol