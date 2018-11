Dachrinne beschädigt und geflüchtet

Nachdem ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 9.30 Uhr die Dachrinne eines Geräteschuppens in der Gärtenrother Straße beschädigte, flüchtete er in Richtung Gärtenroth. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Weitere Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden.