Dachrinne beschädigt und geflohen

Auf der Suche nach dem Fahrer einer Baumaschine oder eines Lasters, der mit seinem Gefährt in der vergangenen Woche eine Dachrinne in Münnerstadt beschädigt hat und nach der Tat floh, ist die Polizei Bad Kissingen. Wie die Beamten in ihrem Pressebericht schreiben, wurde im Stadtmauerweg an der Rückseite des Anwesens Bauerngasse 50 besagte Dachrinne beschädigt. Da der "Tatort" auf einer Höhe von etwa 3,80 Metern liegt, wurde sie vermutlich durch eine Baumaschine oder einen Lkw verursacht. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol