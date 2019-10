An Hauseck hängen geblieben: Am Montag gegen 15 Uhr war ein 56-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine in der Kissinger Straße unterwegs. Auf seinem Tieflader hatte er eine Garage geladen, die zu einer Baustelle in die Adelheidstraße musste. Beim Abbiegen von der Kissinger Straße in die Carl-Diem-Straße blieb er jedoch mit der Garage an einem Hauseck hängen und beschädigte die Dachrinne. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol