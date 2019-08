In der letzten Woche hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich unterwegs mit einem Lkw, die Dachrinne eines Anwesens Am Michelsberg in Gräfenberg beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall gesehen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.