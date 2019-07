Dachrinne angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Lastwagen auf der Hauptstraße in Unterleinleiter an einem Dachvorsprung eines Anwesens hängen geblieben. Obwohl er einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vom flüchtigen Fahrzeug ist nichts weiter bekannt. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise zum Lkw geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.