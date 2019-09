Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag zwischen 8 und 9.45 Uhr die Dachrinne sowie einige Ziegel eines Anwesens in der Weidnitzer Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Als Verursacherfahrzeug kommt aufgrund der Anstoßhöhe sowie Lackabriebs ein blauer Lkw in Betracht. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.