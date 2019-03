Dachpappe ist beschädigt

An einer Gartenhütte am Waldrand von Lützel-ebern bemerkte am Samstagmittag die Eigentümerin eine Beschädigung bei der auf dem Dach angebrachten Dachpappe. Einen Sturmschaden aufgrund der windigen Witterung in letzter Zeit konnte sie ausschließen, weshalb lediglich eine mutwillige Beschädigung des Daches infrage kommt.